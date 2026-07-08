Erste Schätzungen: Scholastic stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Scholastic wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 517,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 508,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber -0,070 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 1,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,63 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at