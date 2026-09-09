Scholastic Aktie

Scholastic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880597 / ISIN: US8070661058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.09.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Scholastic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Scholastic wird voraussichtlich am 24.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -3,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,820 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 224,7 Millionen USD gegenüber 225,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,40 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,34 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scholastic Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Scholastic Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Scholastic Corp 30,80 -0,65% Scholastic Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:05 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer -- DAX im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gibt zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erleidet Verluste. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen