Scholastic Aktie
WKN: 880597 / ISIN: US8070661058
|
09.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Scholastic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Scholastic wird voraussichtlich am 24.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -3,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,820 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 224,7 Millionen USD gegenüber 225,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,40 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,34 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scholastic Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Scholastic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Scholastic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Scholastic stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Scholastic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Scholastic Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Scholastic Corp
|30,80
|-0,65%