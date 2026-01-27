SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SCHOTT Pharma wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,177 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll SCHOTT Pharma 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 225,9 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SCHOTT Pharma 229,8 Millionen EUR umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,937 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,970 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 986,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SCHOTT Pharma
|23.01.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|14,94
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.