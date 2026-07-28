SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SCHOTT Pharma wird sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,265 EUR gegenüber 0,300 EUR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SCHOTT Pharma in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 273,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 256,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,961 EUR im Vergleich zu 0,970 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden EUR, gegenüber 986,2 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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