Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SCHOTT Pharma wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass SCHOTT Pharma für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,205 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 244,5 Millionen EUR aus – eine Minderung von 3,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 252,3 Millionen EUR eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,943 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,970 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1,01 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 986,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at