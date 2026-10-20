Schweitzer Mauduit International Aktie
WKN: 898081 / ISIN: US8085411069
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Schweitzer Mauduit International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Schweitzer Mauduit International wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,250 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Schweitzer Mauduit International -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 510,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 513,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,99 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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