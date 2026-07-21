Schweitzer Mauduit International Aktie

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WKN: 898081 / ISIN: US8085411069

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Schweitzer Mauduit International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Schweitzer Mauduit International stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,280 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Schweitzer Mauduit International mit einem Umsatz von insgesamt 508,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 525,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,22 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,850 USD im Vergleich zu -6,190 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,99 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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