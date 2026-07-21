Schweitzer Mauduit International Aktie
WKN: 898081 / ISIN: US8085411069
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Schweitzer Mauduit International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Schweitzer Mauduit International stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,280 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Schweitzer Mauduit International mit einem Umsatz von insgesamt 508,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 525,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,22 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,850 USD im Vergleich zu -6,190 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,99 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schweitzer Mauduit International Inc.
Analysen zu Schweitzer Mauduit International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Schweitzer Mauduit International Inc.
|6,90
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX letztlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt am Montag leicht zulegte, war beim deutschen Leitindex kaum Bewegung zu sehen. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.