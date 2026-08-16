Erste Schätzungen: Science Applications International präsentiert Quartalsergebnisse

Science Applications International wird voraussichtlich am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,31 USD aus. Im letzten Jahr hatte Science Applications International einen Gewinn von 2,71 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,76 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,70 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,19 Milliarden USD, gegenüber 7,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at