Scientific Games Aktie
WKN: 875605 / ISIN: US80874P1093
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Scientific Games präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Scientific Games wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,63 USD aus. Im letzten Jahr hatte Scientific Games einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren.
14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 911,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 14,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 797,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 USD, gegenüber 3,68 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 3,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,19 Milliarden USD generiert wurden.
