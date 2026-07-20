Scientific Games Aktie

Scientific Games für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875605 / ISIN: US80874P1093

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Scientific Games präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scientific Games präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,28 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,11 USD erwirtschaftet wurden.

Scientific Games soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 848,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 809,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,35 USD je Aktie, gegenüber 3,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 3,48 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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