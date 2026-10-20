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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Scientific Games verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Scientific Games wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 846,7 Millionen USD – ein Plus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scientific Games 841,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,65 USD je Aktie, gegenüber 3,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 3,39 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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