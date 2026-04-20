Erste Schätzungen: Scientific Games veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Scientific Games wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,74 Prozent auf 849,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 774,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,26 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,58 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,31 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at