Erste Schätzungen: Scor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Scor wird voraussichtlich am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,107 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,45 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,535 USD je Aktie, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 18,81 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 18,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at