Erste Schätzungen: Scor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scor lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Scor die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,097 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,62 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Scor für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,31 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,477 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,540 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 18,34 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at