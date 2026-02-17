SCOR Aktie

WKN DE: A0LGQX / ISIN: FR0010411983

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SCOR SE Prov Regpt präsentiert Quartalsergebnisse

SCOR SE Prov Regpt stellt voraussichtlich am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,908 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 21,95 Prozent auf 3,26 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,17 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,56 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,020 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 16,00 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 16,91 Milliarden EUR.

