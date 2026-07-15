SCOR Aktie
WKN DE: A0LGQX / ISIN: FR0010411983
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SCOR SE Prov Regpt zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SCOR SE Prov Regpt wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,845 EUR je Aktie gegenüber 1,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,73 Milliarden EUR gegenüber 4,08 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,13 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,76 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,94 Milliarden EUR, gegenüber 16,25 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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