Erste Schätzungen: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) präsentiert voraussichtlich am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,93 CAD je Aktie gegenüber 1,48 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Scotiabank (Bank of Nova Scotia) 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,63 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 45,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Scotiabank (Bank of Nova Scotia) 17,72 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,18 CAD, gegenüber 5,84 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 39,58 Milliarden CAD im Vergleich zu 72,22 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at