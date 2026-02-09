Erste Schätzungen: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) veröffentlicht voraussichtlich am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,96 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 139,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,820 CAD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Scotiabank (Bank of Nova Scotia) nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 9,66 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 48,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,80 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,05 CAD, während im vorherigen Jahr noch 5,84 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,10 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 72,27 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at