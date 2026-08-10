Scotiabank Aktie

Scotiabank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850388 / ISIN: CA0641491075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) lädt voraussichtlich am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,09 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Scotiabank (Bank of Nova Scotia) noch 1,84 CAD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 43,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,73 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Scotiabank (Bank of Nova Scotia) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,98 Milliarden CAD aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,30 CAD, gegenüber 5,84 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 39,86 Milliarden CAD im Vergleich zu 72,22 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scotiabank (Bank of Nova Scotia)

mehr Nachrichten

Analysen zu Scotiabank (Bank of Nova Scotia)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) 76,79 0,38% Scotiabank (Bank of Nova Scotia)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen