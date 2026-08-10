Erste Schätzungen: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) lädt voraussichtlich am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,09 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Scotiabank (Bank of Nova Scotia) noch 1,84 CAD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 43,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,73 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Scotiabank (Bank of Nova Scotia) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,98 Milliarden CAD aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,30 CAD, gegenüber 5,84 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 39,86 Milliarden CAD im Vergleich zu 72,22 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at