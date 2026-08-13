SDIC Power a Aktie

SDIC Power a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581452 / ISIN: CNE000000JM2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SDIC Power A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SDIC Power A wird voraussichtlich am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,235 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,90 Prozent erhöht. Damals waren 0,210 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 9,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,28 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei SDIC Power A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,49 Milliarden CNY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,914 CNY, gegenüber 0,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 54,13 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,52 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SDIC Power Holdings Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu SDIC Power Holdings Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SDIC Power Holdings Co Ltd (A) 14,00 -1,96% SDIC Power Holdings Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. In Fernost zeigen sich die Börsen am Donnerstag freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen