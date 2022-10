Erste Schätzungen: SDIC Power A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SDIC Power A wird voraussichtlich am 29.10.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SDIC Power A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,269 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,157 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,50 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,02 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,752 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,320 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 50,59 Milliarden CNY, gegenüber 43,68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at