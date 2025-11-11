SeaBird Exploration Aktie
Erste Schätzungen: SeaBird Exploration öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SeaBird Exploration wird sich voraussichtlich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,016 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SeaBird Exploration noch 0,320 NOK je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 48,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 107,3 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,083 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,860 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 219,5 Millionen USD, gegenüber 381,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
