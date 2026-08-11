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WKN DE: A0YHL9 / ISIN: CY0101162119

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11.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SeaBird Exploration stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SeaBird Exploration präsentiert voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,035 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,090 NOK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 69,8 Millionen USD für SeaBird Exploration, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 490,7 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,128 USD, gegenüber 0,540 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 270,6 Millionen USD im Vergleich zu 2,21 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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