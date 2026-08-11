SeaBird Exploration Aktie
WKN DE: A0YHL9 / ISIN: CY0101162119
|
11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SeaBird Exploration stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SeaBird Exploration präsentiert voraussichtlich am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,035 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,090 NOK erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 69,8 Millionen USD für SeaBird Exploration, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 490,7 Millionen NOK erzielt wurde.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,128 USD, gegenüber 0,540 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 270,6 Millionen USD im Vergleich zu 2,21 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SeaBird Exploration PLC
|
06:21
|Erste Schätzungen: SeaBird Exploration stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: SeaBird Exploration präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: SeaBird Exploration zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SeaBird Exploration PLC
Aktien in diesem Artikel
|SeaBird Exploration PLC
|0,74
|3,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.