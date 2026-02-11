SeaBird Exploration Aktie
WKN DE: A0YHL9 / ISIN: CY0101162119
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: SeaBird Exploration zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SeaBird Exploration wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,024 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 NOK je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 59,4 Millionen USD betragen, verglichen mit 112,3 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,063 USD je Aktie, gegenüber 0,860 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 218,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 381,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SeaBird Exploration PLC
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: SeaBird Exploration zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.11.25
|Ausblick: SeaBird Exploration stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Erste Schätzungen: SeaBird Exploration öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.08.25
|Ausblick: SeaBird Exploration legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: SeaBird Exploration legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)