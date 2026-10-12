Seacoast Banking Aktie

Seacoast Banking für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W90J / ISIN: US8117078019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Seacoast Banking gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Seacoast Banking wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Seacoast Banking im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,652 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,65 Prozent auf 216,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Seacoast Banking noch 226,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD im Vergleich zu 1,57 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 850,2 Millionen USD, gegenüber 935,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Seacoast Banking Corp of Florida

mehr Nachrichten

Analysen zu Seacoast Banking Corp of Florida

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Seacoast Banking Corp of Florida 28,00 -0,71% Seacoast Banking Corp of Florida

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen