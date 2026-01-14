Seacoast Banking Aktie
Erste Schätzungen: Seacoast Banking stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Seacoast Banking veröffentlicht voraussichtlich am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,486 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,82 Prozent auf 201,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie, gegenüber 1,42 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 651,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 808,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
