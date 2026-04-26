Seadrill 2021 Aktie

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WKN DE: A3DEW8 / ISIN: BMG7997W1029

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Seadrill 2021 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Seadrill 2021 stellt voraussichtlich am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,276 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 326,8 Millionen USD gegenüber 335,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,46 Prozent.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,765 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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