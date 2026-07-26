Erste Schätzungen: Seadrill 2021 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Seadrill 2021 wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,315 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Seadrill 2021 -0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Seadrill 2021 nach den Prognosen von 8 Analysten 388,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 377,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,777 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,240 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,51 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at