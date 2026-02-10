Erste Schätzungen: Seadrill 2021 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Seadrill 2021 wird voraussichtlich am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,057 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seadrill 2021 noch 1,54 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 337,4 Millionen USD gegenüber 289,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,380 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at