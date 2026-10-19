Seadrill 2021 Aktie
WKN DE: A3DEW8 / ISIN: BMG7997W1029
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Seadrill 2021 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Seadrill 2021 wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 USD gegenüber -0,170 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 383,5 Millionen USD – ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Seadrill 2021 363,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,705 USD je Aktie, gegenüber -1,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,57 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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