Erste Schätzungen: Seagen präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seagen lässt sich voraussichtlich am 09.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Seagen die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,816 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seagen noch 0,900 USD je Aktie eingenommen.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 407,2 Millionen USD gegenüber 601,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 32,27 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,551 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,37 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,55 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at