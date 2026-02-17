Seaport Entertainment Group Aktie
WKN DE: A40K3H / ISIN: US8122152007
|
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Seaport Entertainment Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Seaport Entertainment Group wird voraussichtlich am 04.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,820 USD gegenüber -3,630 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 28,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 29,4 Millionen USD gegenüber 22,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -3,760 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -16,820 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 130,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 111,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
