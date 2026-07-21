Erste Schätzungen: Seaport Entertainment Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Seaport Entertainment Group wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Seaport Entertainment Group noch ein Verlust pro Aktie von -1,160 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 32,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 19,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -2,260 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -9,180 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 109,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 130,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at