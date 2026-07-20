Erste Schätzungen: SeaWorld Entertainment gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SeaWorld Entertainment stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,69 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,45 USD erwirtschaftet wurden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 490,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 493,4 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,52 USD je Aktie, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at