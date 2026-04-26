SeaWorld Entertainment Aktie
WKN DE: A1T8QH / ISIN: US81282V1008
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SeaWorld Entertainment legt Quartalsergebnis vor
SeaWorld Entertainment wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,342 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 287,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SeaWorld Entertainment für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 280,1 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,75 USD, gegenüber 3,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 1,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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