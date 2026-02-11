Erste Schätzungen: SeaWorld Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SeaWorld Entertainment stellt voraussichtlich am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,552 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 375,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 384,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,34 USD je Aktie, gegenüber 3,79 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at