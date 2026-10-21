Erste Schätzungen: SeaWorld Entertainment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SeaWorld Entertainment wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SeaWorld Entertainment in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 512,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 511,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,91 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at