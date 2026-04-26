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WKN DE: A3CN3X / ISIN: IT0005438046

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SECO Az nominativa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SECO Az nominativa wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,130 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SECO Az nominativa ein EPS von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 50,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 47,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,112 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 221,1 Millionen EUR, gegenüber 197,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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