Erste Schätzungen: Sectra Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sectra Registered B wird voraussichtlich am 12.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,603 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sectra Registered B ein EPS von 0,460 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 13,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 855,7 Millionen SEK gegenüber 753,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,84 SEK je Aktie, gegenüber 2,92 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

