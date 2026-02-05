Secure Waste Infrastructure Aktie

Secure Waste Infrastructure für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40PE6 / ISIN: CA8139211038

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Secure Waste Infrastructure legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Secure Waste Infrastructure gibt voraussichtlich am 20.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,239 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Secure Waste Infrastructure einen Gewinn von 0,140 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Secure Waste Infrastructure 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 378,3 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 85,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Secure Waste Infrastructure 2,56 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,548 CAD, gegenüber 2,28 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,49 Milliarden CAD im Vergleich zu 10,67 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

