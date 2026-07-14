Secure Waste Infrastructure Aktie

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WKN DE: A40PE6 / ISIN: CA8139211038

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Secure Waste Infrastructure präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Secure Waste Infrastructure äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,178 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Secure Waste Infrastructure 0,140 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 85,13 Prozent auf 367,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Secure Waste Infrastructure noch 2,47 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,788 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,550 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,55 Milliarden CAD, gegenüber 1,47 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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