Erste Schätzungen: Secure Waste Infrastructure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Secure Waste Infrastructure wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,229 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Secure Waste Infrastructure 0,160 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Secure Waste Infrastructure 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 390,0 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 85,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Secure Waste Infrastructure 2,70 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,955 CAD, gegenüber 0,550 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,54 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,47 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at