Erste Schätzungen: SECURITAS AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SECURITAS AB wird voraussichtlich am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass SECURITAS AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,10 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,56 SEK je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,56 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,57 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,93 SEK je Aktie, gegenüber 8,93 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 150,05 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 155,11 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at