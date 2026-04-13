Erste Schätzungen: SECURITAS AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SECURITAS AB wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,81 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,29 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 36,54 Milliarden SEK – ein Minus von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SECURITAS AB 39,61 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,99 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,93 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 149,50 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 155,11 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at