Erste Schätzungen: SECURITAS AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SECURITAS AB präsentiert in der voraussichtlich am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,14 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,79 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,86 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 38,89 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 41,79 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,13 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,01 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 155,72 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 161,92 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at