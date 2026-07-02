Erste Schätzungen: Sedana Medical Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sedana Medical Registered wird sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,085 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 47,5 Millionen SEK gegenüber 49,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,52 Prozent.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,255 SEK, gegenüber -0,600 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 207,3 Millionen SEK im Vergleich zu 200,2 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at