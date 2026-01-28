Sedana Medical AB Registered Shs Aktie

Sedana Medical AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CRAU / ISIN: SE0015988373

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sedana Medical Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sedana Medical Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,069 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sedana Medical Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 51,2 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,561 SEK im Vergleich zu -0,110 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 199,5 Millionen SEK, gegenüber 178,8 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Sedana Medical AB Registered Shs

Analysen zu Sedana Medical AB Registered Shs

Sedana Medical AB Registered Shs

Sedana Medical AB Registered Shs 0,99

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

