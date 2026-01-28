Erste Schätzungen: Sedana Medical Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sedana Medical Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,069 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sedana Medical Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 51,2 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,561 SEK im Vergleich zu -0,110 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 199,5 Millionen SEK, gegenüber 178,8 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

