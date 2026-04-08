Erste Schätzungen: Sedana Medical Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sedana Medical Registered öffnet voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,025 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,240 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 57,5 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 58,0 Millionen SEK aus.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,235 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,600 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 217,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 200,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at