Sedana Medical AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CRAU / ISIN: SE0015988373

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Sedana Medical Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sedana Medical Registered wird sich voraussichtlich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,085 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 47,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,270 SEK, gegenüber -0,600 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 209,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 200,2 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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