See a Aktie
WKN DE: A2QG88 / ISIN: US81578P1066
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Seer A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Seer A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,320 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Seer A nach der Prognose von 1 Analyst 4,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -1,310 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,390 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 17,0 Millionen USD, gegenüber 14,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seer Inc Registered Shs -A-
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Seer A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Seer Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Seer Inc Registered Shs -A-
|1,92
|0,52%