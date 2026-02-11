Erste Schätzungen: Seer A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seer A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,320 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Seer A nach der Prognose von 1 Analyst 4,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -1,310 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,390 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 17,0 Millionen USD, gegenüber 14,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at